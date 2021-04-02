Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) – Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 234 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 678 bin 165’e yükseldi. Pakistan’da bu yıl, ilk defa günlük vakalar 5 bini geçti.

Son 24 saatte görülen vakaların sayısı, "20 Haziran 2020’den bu yana bir günde görülen en yüksek sayı" oldu. 20 Haziran'da Pakistan’da bir günde 6 bin 604 vaka görülmüştü. Ölenlerin sayısı 83 artışla 14 bin 613’e, iyileşenlerin sayısı 607 bin 205’e çıktı. En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, "üçüncü dalganın başladığı" şeklinde yorumlandı.

– Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 325 artarak 1 milyon 523 bin 179’a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 97 artarak 41 bin 151'e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 439 artarak 1 milyon 361 bin 17’ye çıktı.

– Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1294 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 347 bin 972'ye yükseldi. Bugün 1442 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen kişi sayısı 332 bin 443 oldu. Son 24 saatte 5 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1283'e ulaştı.

– Japonya

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 757 artarak 481 bin 243’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 artışla 9 bin 225’e yükseldi. Son bir günde 67 bin 725 kişiye virüs testi yapılırken 1299 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 394 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.