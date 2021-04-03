Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) – Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 723 vakayla ülkedeki vaka sayısı 682 bin 888’e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 84 artışla 14 bin 697’ye, iyileşenlerin de 609 bin 691’e çıktı.

En son haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, Pakistanlı bir şirket, Çin’in Livzon Mapharm firması ile Pakistan'da Kovid-19 aşısı üretme konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

– Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 345 artarak 1 milyon 527 bin 524’e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 91 artarak 41 bin 242'ye, iyileşenlerin de 5 bin 197 artarak 1 milyon 366 bin 214’e çıktı.

– Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 1638 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 349 bin 610'a yükseldi.

Bugün 1449 kişi daha virüsü yenerken iyileşen sayısı 333 bin 892 oldu.

Son 24 saatte 3 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1286'ya ulaştı.

– Japonya

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 775 artarak 484 bin 17’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 7 artışla 9 bin 236’ya yükseldi.

Son bir günde 63 bin 369 kişiye virüs testi yapılırken, 1376 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 408 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.