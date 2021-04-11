Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) – Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 50 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 721 bin 18'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 114 artışla 15 bin 443’e, iyileşenlerin sayısı 631 bin 700’e çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, "üçüncü dalganın başladığı" şeklinde yorumlandı.

– Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 127 artarak 1 milyon 566 bin 995'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 87 artarak 42 bin 530'a, iyileşenlerin sayısı 5 bin 219 artarak 1 milyon 414 bin 507'ye çıktı.

– Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1739 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 360 bin 856'ya yükseldi.

Bugün 1216 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen kişi sayısı 343 bin 953'e ulaştı.

Son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1329'a ulaştı.

– Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 599 artarak 507 bin 429’a, virüse bağlı can kaybı sayısı 13 artışla 9 bin 418'e yükseldi.

Son bir günde 43 bin 287 kişiye virüs testi yapılırken, 2 bin 732 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 520 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.