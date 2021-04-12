Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) – Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 584 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 725 bin 602’ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 58 artışla 15 bin 501’e, iyileşenlerin sayısı 634 bin 835’e çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

– Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 829 artarak 1 milyon 571 bin 824’e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 126 artarak 42 bin 656'ya, iyileşenlerin sayısı 5 bin 289 artarak 1 milyon 419 bin 786’ya çıktı.

– Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 1317 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 362 bin 173'e yükseldi.

Bugün 1052 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 345 bin 5 oldu.

Son 24 saatte 4 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1333'e ulaştı.

– Japonya

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 107 artarak 509 bin 711’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 24 artışla 9 bin 446’ya yükseldi.

Son bir günde 24 bin 314 kişiye virüs testi yapılırken, 2 bin 191 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 563 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.