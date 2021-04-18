Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) – Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 6 bin 127 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 756 bin 285'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 149 artışla 16 bin 243'e, iyileşenlerin sayısı 659 bin 483'e çıktı.

Ülkede geçen yıl 20 Haziran'dan bu yana bir gündeki en yüksek vaka ve ölüm kaydedildi. 20 Haziran 2020'de Pakistan’da 6 bin 604 vaka görülmüş ve aynı gün 154 kişi Kovid-19 dolayısıyla yaşamını yitirmişti.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

– Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 585 artarak 1 milyon 604 bin 348'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 96 artarak 43 bin 424'e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 873 artarak 1 milyon 455 bin 65'e çıktı.

– Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 2 bin 195 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 375 bin 52'ye yükseldi.

Bugün 1427 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 353 bin 822 oldu.

Son 24 saatte 8 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1378'e ulaştı.

– Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 93 artarak 535 bin 708'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 16 artışla 9 bin 662'ye yükseldi.

Son bir günde 52 bin 852 kişiye virüs testi yapılırken, 2 bin 415 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 723 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.