Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) – Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını artarak devam ediyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 84 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 900 bin 552’ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 74 artışla 20 bin 251’e, iyileşenlerin sayısı 817 bin 681'e çıktı.

– Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 280 artarak 1 milyon 775 bin 220'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 49 bin 328'e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 550 artarak 1 milyon 633 bin 45'e çıktı.

– Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 6 bin 976 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 512 bin 91'e yükseldi.

Bugün 3 bin 587 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 452 bin 821 oldu.

Son 24 saatte 49 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 2 bin 248'e ulaştı.

– Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 48 artarak 720 bin 268'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 62 artışla 12 bin 335'e yükseldi.

Son bir günde 68 bin 658 kişiye virüs testi yapılırken, 5 bin 581 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1304 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.