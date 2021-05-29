Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) – Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 482 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 913 bin 784’e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 67 artışla 20 bin 607’ye, iyileşenlerin sayısı 834 bin 566’ya çıktı.

– Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 862 artarak 1 milyon 803 bin 361’e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 193 artarak 50 bin 100'e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 370 artarak 1 milyon 654 bin 557’ye çıktı.

– Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 8 bin 290 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 549 bin 514'e yükseldi.

Bugün 4 bin 814 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 474 bin 139 oldu.

Son 24 saatte 61 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 2 bin 552'ye ulaştı.

Açıklanan günlük vaka artış rakamı, Malezya'da salgının görülmeye başlamasından bu yanaki en yüksek artış oldu.

– Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 708 artarak 739 bin 200’e, can kaybı 95 artışla 12 bin 853’e yükseldi.

Son bir günde 118 bin 499 kişiye virüs testi yapılırken 4 bin 510 kişinin taburcu edildiği ülkede 1375 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.