Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) – Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 697 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 918 bin 936’ya yükseldi.

Ölenlerin sayısı 56 artışla 20 bin 736’ya, iyileşenlerin sayısı 839 bin 322’ye çıktı.

– Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 115 artarak 1 milyon 816 bin 41’e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 142 artarak 50 bin 404'e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 24 artarak 1 milyon 663 bin 998’e çıktı.

– Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 6 bin 999 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 565 bin 333'e yükseldi.

Bugün 5 bin 121 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 484 bin 787 oldu.

Son 24 saatte 79 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 2 bin 729'a ulaştı.

Öte yandan, Ulusal Kovid-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, 15 Haziran'dan itibaren ülkedeki 500 kliniğin aşı uygulamaya başlayacağını duyurdu.

Bakan Hayri ayrıca vakaların yüksek olduğu başkent Kuala Lumpur ve Selangor'da 7 Haziran'da 5 büyük aşı merkezinin faaliyete açılacağını belirtti.

– Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 877 artarak 745 bin 668’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 49 artışla 12 bin 993’e yükseldi.

Son bir günde 59 bin 587 kişiye virüs testi yapılırken, 4 bin 830 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1347 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.