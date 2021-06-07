Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) – Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1490 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 933 bin 630’a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 58 artışla 21 bin 323’e, iyileşenlerin sayısı 864 bin 931’e çıktı.

– Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 993 artarak 1 milyon 863 bin 31’e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 191 artarak 51 bin 803'e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 594 artarak 1 milyon 711 bin 565’e çıktı.

– Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 5 bin 271 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 622 bin 86'ya yükseldi.

Bugün 7 bin 548 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 534 bin 357 oldu.

Son 24 saatte 82 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 3 bin 460'a ulaştı.

– Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1278 artarak 763 bin 785’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 75 artışla 13 bin 673’e yükseldi.

Son bir günde 56 bin 480 kişiye virüs testi yapılan ülkede 1120 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.