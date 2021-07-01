Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) – Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1037 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 958 bin 408’e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 40 artışla 22 bin 321’e, iyileşenlerin sayısı 904 bin 320’ye çıktı.

– Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 24 bin 836 artarak 2 milyon 203 bin 108'e yükseldi ve böylece ülkede en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 504 artarak 58 bin 995'e, iyileşenlerin sayısı 9 bin 874 artarak 1 milyon 890 bin 287’ye çıktı.

– Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 6 bin 988 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 758 bin 976'ya yükseldi.

Bugün 5 bin 580 kişi daha virüsü yenerken iyileşen sayısı 688 bin 260 oldu.

Son 24 saatte 84 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 5 bin 254'e ulaştı.

Öte yandan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, başkent Kuala Lumpur ve Selangor eyaletinde salgın merkezlerinin tespit edilmesi üzerine bu iki bölgede 22 mahallenin 3 ile 16 Temmuz'da karantinaya alınacağını duyurdu.

– Japonya

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, son 24 saatte 1819 vakanın görüldüğü Japonya’da, virüse yakalanan 41 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede salgının başından bu yana 799 bin 978 vaka kaydedildi. Bugüne kadar virüs bulaşan 14 bin 781 kişi yaşamını yitirdi.