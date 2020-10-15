Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19’a dair gelişmeler

İSLAMABAD (AA) – Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 755 yeni Kovid-19 vakasının belirlendiği, toplam vaka sayısının 321 bin 218'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 13 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 614'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 305 bin 395 oldu.

– Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 411 artarak 349 bin 160’a yükseldi.

Bu artışla, virüs bulaşan sayısının 348 bin 698 olduğu Filipinleri geride bırakan Endonezya, Güneydoğu Asya’da en fazla Kovid-19 vakasının kaydedildiği ülke oldu.

Ülkede virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 112 artışla 12 bin 268’e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 810 artışla 273 bin 661’e ulaştı.

Vaka sayısı başkent Cakarta'da 91 bin 337’ye, Doğu Cava'da 48 bin 161’e, Bali'de 10 bin 513’e ve Açe'de 6 bin 77’ye çıktı.

– Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 589 artışla toplam 18 bin 129'a, aktif vakalar ise 5 bin 945'e yükseldi.



Bugün 409 kişi sağlığına kavuşurken iyileşenlerin toplam sayısı 12 bin 14'e ulaştı.



Son 24 saatte 3 kişinin Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği Malezya'da toplam yaşamını yitirenlerin sayısı 170'e çıktı.

– Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 708 artarak 92 bin 238’e, ölü sayısı 3 artışla 1663’e yükseldi.

Son bir günde 23 bin 696 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 146 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.