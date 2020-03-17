Pakistan ve Çin, stratejik ortaklığı güçlendirme konusunda hemfikir

KARAÇİ/İSLAMABAD (AA) – Çin ve Pakistan, iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ortaklığını ileriye götürme konusunda mutabık kaldı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, iki günlük resmi ziyaret için gittiği Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak açıklamaya göre, iki lider, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insanlık için ortak bir zorluk olduğunu ve tüm ülkelerin, bu zorluğun üstesinden gelmek için birlik olması ve işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Çin'in yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek için gösterdiği yoğun çabalara övgüde bulunan Alvi, Şi'nin liderliğindeki Çin halkının, Kovid-19 salgını sona erdiğinde daha güçlü ve muzaffer olacağından emin olduğunu söyledi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'ye, Çin'i kritik bir zamanda ziyareti için teşekkür eden Çin Devlet Başkanı Şi ise Pakistan'ın gösterdiği destek ve dayanışma için şükranlarını sundu.

Görüşme sırasında ikili, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunan Alvi ve Şi, birbirlerinin temel ulusal çıkarlarıyla ilgili konulardaki desteklerini yineledi.

Pakistan, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC), Pakistan'da sanayileşmeyi ve sosyo-ekonomik kalkınmayı teşvik edeceğinin altını çizerken, her iki ülke de terörle tüm biçimleri ve tezahürleriyle mücadele etme taahhüdünü yeniden teyit etti.

Çin tarafı, "Keşmir meselesinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına ve ikili anlaşmalara bağlı olarak uygun ve barışçıl şekilde çözülmesi gerektiğini yineleyerek, Cammu Keşmir'deki mevcut durumla yakından ilgilendiğini" ifade etti.

Görüşme sırasında Alvi ve Şi, iki ülke arasında çeşitli alanlarda mutabakat zaptı ve anlaşmalar imzalanmasına şahitlik etti.