Pakistan’da 5.7 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ölü var

Pakistan’da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hükümet yetkilileri ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

Pakistan günün erken saatlerinde meydana gelen depremle büyük bir şok yaşadı. Belucistan eyaletini yerel saatle 03.00’te vuran depremin yerin 20 kilometre altında ve 5.7 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

Evlerin çatı ve duvarlarının çökmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ölenler arasında bir kadın ve altı çocuk da olduğu ifade edildi.

Guardian’ın haberine göre Belucistan İçişleri Bakanı Mir Zia ullah Langau, yaptığı açıklamada ölü sayısıyla ilgili bilgi verdi. Langau, “Aldığımız bilgilere göre 20 kişi deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi.

Yetkililer ölü sayısının daha da artabileceğinden endişe ediyor.

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