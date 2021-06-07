Pakistan'da içerisinde 17 kişi bulunan otobüs nehre düştü

İSLAMABAD (AA) – Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, içerisinde 17 kişi bulunan otobüs nehre düştü, olay sonrası bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kalan 16 kişinin ise öldüğü tahmin ediliyor.

Yerel basındaki haberlere göre, Ravalpindi şehrinden Çilas'a gitmekte olan seyir halindeki yolcu otobüsü, Kohistan mevkinde, henüz belirlenemeyen nedenle nehre düştü.

Olayın ardından bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklayan yetkililer, akıntının hızlı ve otobüsün düştüğü yüksekliğin fazla olmasını göz önünde bulundurarak diğer 16 yolcunun hayatını kaybettiğini düşünüyor.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.