Pakistan'dan, Hindistan'ın koronavirüsün yayılmasını Müslümanlarla ilişkilendirmesine tepki

ISLAMABAD (AA) – Pakistan ordusu, Hindistan'ın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasıyla Müslümanlar arasında bağlantı kurmaya çalışmasına tepki gösterdi.

Ordu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, düzenlediği basın toplantısında Hint hükümeti, medya ve Ulusal Gönüllüler Organizasyonunun (RSS) virüsün yayılmasıyla Müslümanlar arasında bağlantı kurma teşebbüsünün işe yaramadığını söyledi.

Virüsün dini, inancı ya da herhangi bir grupla ilişkisinin olmadığını ifade eden İftikhar, Hindistan'ın salgını Müslümanlara karşı kullanmaya ve daha fazla nefret yaymaya çalıştığını belirtti.

İftikhar, bütün dünyanın virüse karşı savaştığını fakat Hindistan'da aşırılıkçı ve ırkçıların terörizmi desteklediğini dile getirdi.

Sözcü, Pakistan'da ilk vakanın tespit edildiği 26 Şubat'tan bu yana Hint ordusunun iki ülke arasındaki Kontrol Hattı'nda (LoC) 456 kez ateşkes ihlalinde bulunduğunu ve sivil toplumu hedef aldığını kaydetti.

– Müslümanlar hedef haline getirildi

Hindistan'da mart ayı başında Tebliğ Cemaati tarafından başkent Yeni Delhi'de düzenlenen etkinliğe katılan kişilerde Kovid-19 tespit edilmesi ve virüsün farklı bölgelere yayılması, Müslümanları nefret söylemleriyle karşı karşıya bırakmıştı.

Hükümet yanlısı televizyon kanalları, sosyal medya kullanıcıları, yazarlar ve gazetecilerin aralarında bulunduğu kişi ve kurumlar, Müslümanları adeta hedef tahtası haline getirmişti.