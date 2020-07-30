Pakistan'ın Afganistan sınırındaki protestolarda 3 kişinin öldüğü iddiası

KUETTA (AA) – Pakistan'ın Afganistan sınırında "iki ülke arasındaki sınır geçişlerinin açılması" talebiyle Peştunlarca düzenlenen protestoda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Çalışmak amacıyla Afganistan'a geçmek isteyen çoğunluğu Peştun çok sayıda gösterici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılan hududun açılması amacıyla Çaman Sınır Kapısı yakınında gösteri düzenledi.

Görgü tanıkları, göstericilerin sınırın diğer tarafına zorla geçmeye çalıştıklarını ve Kovid-19 hastaları için oluşturulan geçici tesisi ateşe verdiklerini ileri sürerek, bu sırada silah sesleri duyulduğunu anlattı.

İnsan hakları aktivistleri, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 3 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını iddia etti.

Peştunlu aktivistlerin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde sınır kapısından yükselen duman yer alıyor.

– Polis, iddiaları reddetti

Emniyet yetkilileri, iddiaları reddederek protestocuların sınır kapısından zorla geçmeye çalıştıklarını belirtti.

Yerel polis yetkilisi Muhammed Ahlak, yaptığı açıklamada, protestocuların Kovid-19 hastaları için oluşturulan tesisi ateşe verdiklerini belirterek, güvenlik güçlerinin coplarla müdahale ettiğini söyledi.

Ahlak, kaos sırasında silah seslerinin duyulduğunu anlattı.

Belucistan İçişleri Bakanı Mir Ziyaullah Longove da güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açmadığını, eyleme katılan silahlı kişilerin protestoculara ateş açtıklarını kaydetti.

Pakistan, 16 Mart'ta Kovid-19 salgınına karşı Afganistan'la sınır kapılarını kapatmıştı.