Palu ailesi davasında önemli gelişme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla 6 kişilik Palu ailesi 2019 yılında tutuklanmıştı.

Yargılandıkları mahkemece verilen kararın bozulmasının ardından 2020 yılında Sakarya Bölge Mahkemesi 1. Ağır Ceza Dairesi tarafından sanıkların tek avukat tarafından savunulmasının usule aykırı olduğu belirtilerek, sanıklar tekrar hakim karşısına çıkmıştı.

DURUŞMAYA KATILMADILAR

Kararın bozulmasının ardından 3. kez sanıkların yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Tuncer Ustael, İsa Palu ve tutuksuz sanıklar Havva Palu ve Fatih Palu katılırken, diğer tutuklu sanıklardan Ayşe Palu ve Emine Ustael duruşmaya katılamadı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Tuncer Ustael’in Meryem Tahnal’ı ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üst soy veya alt soydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, ‘banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması’ suçundan ise 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

SUÇUNDA İNDİRİM

Aynı zamanda savcı mütalaasında, diğer sanıkların da ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘kasten adam öldürmeye yardım etme’ suçundan her birine ayrı ayrı 16 ila 23 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilmesini istedi. O dönemde Fatih Palu’nun yaşı küçük olması sebebiyle suçunda indirim yapılmasına mütalaa verildi.

ERTELENDİ

Son sözleri sorulan sanıklar suçsuz olduklarını ifade ederek, tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya süre talep etmeleri üzerine duruşmayı erteledi.

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