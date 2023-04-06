“Palu ailesi”nin yargılanması sürüyor

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Melike Tanhal’ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Melike Tanhal’ın dayıları İsa ve Fatih, teyzesi Ayşe, anneannesi Hava Palu ve müşteki avukatı duruşmada hazır bulundu.

Duruşmaya gelmeyen sanık teyze Emine Ustael’in cezai ehliyetinin olduğu yönünde rapor alındığının zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve eksik belgelerin tamamlanmasını istedi.

Söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını talep etti.

Söz verilen sanık Ustael, celse arasında mahkemeye yazmış olduğu dilekçeyi tekrar ettiğini söyledi.

Sanıklar İsa ve Ayşe Palu ise hastaneye sevk edilerek akıl hastalıklarının bulunup bulunmadığı hususunda rapor alınması talebinde bulundu. Sanıklar Hava ve Fatih Palu, beraatlerini istedi.

Ayrıca Fatih, İsa, Hava ve Ayşe Palu, avukatlarını azlettiklerine dair dilekçeyi mahkemeye sundu.

Tuncer Ustael’in tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, Ayşe ve İsa Palu’nun tam teşekküllü hastaneye sevki sağlanarak akıl hastalığının bulunup bulunmadığı, varsa cezai ehliyetini etkileme durumunun bulunup bulunmadığı konusunda rapor alınmasını kararlaştırdı.

Sanıklar Fatih, İsa, Hava ve Ayşe Palu’ya ayrı ayrı barodan avukat atanmasına, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına verilmesini kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008, kızı Melike Tahnal da 2009’da kaybolmuş, çalışma başlatan polis ekipleri herhangi bir bulguya ulaşamamıştı. Kocaeli ve Sakarya’da yapılan kazılarda da herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Meryem Tahnal’ın öldürülmesine ilişkin başlayan yargılama sonunda sanık Tuncer Ustael, “canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı” kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile “hürriyeti yoksun kılma” suçundan 4 yıl, “kredi kartının kötüye kullanılması” suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanık Emine Ustael “kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 12 yıl 6 ay, Havva, İsa ve Ayşe Palu ise “kasten öldürmeye yardım etme” ve “hürriyetin kısıtlanması” suçlarından 14 yıl 2’şer ay hapse mahkum edilmişti.

Fatih Palu’ya olay tarihinde yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını 30 Mart’ta bozarak, Ayşe ve İsa Palu ile Emine Ustael’in tahliyesine karar vermişti.

İDDİANAMEDEN

Melike Tahnal’ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Tuncer Ustael hakkında “bilinçli taksirle öldürme” suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar ve “usulsüz ölü gömülmesi” suçundan 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Emine Ustael, Hava ve Ayşe Palu’nun da “usulsüz ölü gömülmesi” suçundan 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.

Sanıklar Tuncer ve Emine Ustael, Hava ve Ayşe ile İsa ve Fatih Palu hakkında Melike Tahnal’ın öldürülmesine ilişkin “çocuğu kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle aynı mahkemede açılan ikinci dava, bu dosyayla birleştirilmişti.

İkinci davanın iddianamesinde ayrıca sanık Tuncer Ustael hakkında “çocuğun cinsel istismarı” suçundan en az 15 yıl hapis cezası isteniyor. (AA)