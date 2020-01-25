Pamela Anderson evlendikten sonra ilk kez eşiyle fotoğrafını paylaştı

Geçen gün ani bir kararla film yapımcısı Jon Peters ile evlenen Pamela Anderson, sosyal medya hesabından eşiyle ilk fotoğrafını paylaştı. Anderson, 1989 yılında da Jon Peters ile birlikteydi.

Pamela Anderson, Pazartesi günü gizli bir törenle Malibu’da Jon Petes ile nikah masasına oturmuştu. Bu ani kararla herkesi şok eden Anderson’ dün ilk kez Instagram hesabından eşiyle fotoğrafını paylaştı.

35 yıldır tek ilgilendiği kadının eski Playboy yıldızı Pamela Anderson olduğunu söyleyen Peters, “Pamela hiçbir zaman artist olarak görülmedi. Gerçek anlamda hala parlıyor. Onda gözün gördüğünden çok daha fazlası var, yoksa onu bu kadar sevemezdim” dedi.

Peters ayrıca eşinin kendisine ilham olduğunu, onu her zaman koruyacağını ve ona hakettiği gibi davrandığını dile getirdi.