‘Pamuk eller cebe, Zuck’: Avustralya’nın ardından Kanada da Facebook’tan haber içeriği için ödeme talep etti

Mark Zuckerberg’in kurucusu ve CEO’su olduğu ABD merkezli sosyal medya devi Facebook karşıtı cephe genişliyor.

Kanada’da çokkültürlülük ve yurttaşlık bakanlığı ile iletişim bakanlıklarının birleştirildiği porfolyaya bakan Miras Bakanı Steven Guilbeault, Facebook ve diğer dijital teknoloji şirketlerini yurtiçinde üretilen içeriği platformlarında yayımlamaları karşılığı ücret ödemek zorunda bırakan yasa tasarısı hazırlayacağını açıkladı.

Avustralya’nın izinden gideceklerini belirterek “Kanada bu mücadelenin öncephesidir. Bunu yapan ilk grup ülkeler arasındayız” diyen Guilbeault, diğer yandan daha az zorlayıcı bir yaklaşım benimseyebileceklerini de söyledi.

Fransa’nın teknoloji şirketlerinden maddi tazminat konusunda yayıncılarla müzakereye girmesini talep etmesi örneğini veren Guilbeault, hükümetin hangisinin daha uygun model olduğuna karar vermeye çalıştığını dile getirdi.

Fransa, Avustralya, Almanya, Finlandiya’daki mevkidaşlarıyla Facebook’tan maddi tazminat almanın en iyi yolunun hangisi olduğu konusunda görüşmeler yürüttüğünü aktaran Kanadalı bakan, ABD’nin Silikon Vadisi devlerinin haber içeriği karşılığı ödeme yapmasına yönelik kuralların kısa süre içinde onlarca ülkede uygulanacağını öngördü.

Bunu yapan ülkelerin sayısı arttıkça Facebook’un Avustralyalı kullanıcıların tüm haber içeriklerine erişimlerini kesmesi gibi misillemelere gidemeyeceğine dikkat çeken Guilbeault, sosyal medya devinin tavrının tümüyle sürdürülemez olduğunu vurguladı.

Kanadalı bakan, Avustralya’da haber içeriği karşılığı ödeme yapmaya yönelik medya şirketleriyle anlaşma imzalayan Google’ın da hazırlayacağı yasa tasarısı kapsamında olacağını sözlerine ekledi. Google, halihazırda Kanadalı medya şirketleriyle müzakerede.