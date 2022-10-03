Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim üyesi alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
GENEL AÇIKLAMALAR
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.
– Her aday tek bir kadroya başvurabilir.
– Adaylar unvanlarının altında kadroya başvuramazlar.
– İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir.