Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim üyesi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.

– Her aday tek bir kadroya başvurabilir.

– Adaylar unvanlarının altında kadroya başvuramazlar.

– İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN