Pamukta kriz büyüyor! Ürünün karaborsada fiyatı her gün artıyor

Maliyet artışları, arz sıkıntısı ve küresel piyasalardaki emtia yükselişleriyle birlikte pek çok üründe pahalılık hızlanıyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Enerji ve gıda ürünlerinin ardından başta tekstil olmak üzere sanayide stratejik bir hammadde olan pamukta da benzer sıkıntı yaşanıyor.

Kumaş ve iplik fiyatları artık günlük olarak değişirken, tedarikçi ve üreticiler ne yapacaklarını bilemez duruma geldiler. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, AKP’nin çiftçiyi pamuk üretiminden uzaklaştırdığını ve ülkeyi pamukta ithalata bağımlı hale getirdiğini söyledi. Barut, “AKP’nin 2003-2020 döneminde 14 milyon tonluk pamuk ithalatına 24 milyar dolar ödendi” dedi.

Türkiye’nin pamuk ekim alanlarının 1998-1999 döneminde 757 bin hektar olduğunu hatırlatan Barut, şöyle devam etti:

“Sonrasında AKP iktidarı ile birlikte çiftçinin tarımdan hızla uzaklaşmaya başlamasından kaynaklı pamuk ekim alanları yarı yarıyadan fazla azalarak 360 bin hektara kadar geriledi. Çiftçi tarımdan ve pamuk ekiminden uzaklaşıyor. Çünkü binbir emekle ürettiği üründen para kazanamıyor. Çünkü gübreden mazota, tohumdan zirai ilaca, sulama bedelinden elektrik maliyetine dek tarımsal üretim girdilerinde fahiş artış olurken ürün fiyatlarının yerinde sayması buna yol açıyor.”