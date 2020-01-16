Panama’da ‘tarikat’ dehşeti: 7 ölü!

FoxNews’ta yer alan habere göre, bölge savcıları, tarikat bölgesinde bulunan cesetlerin yaşları 1 ila 17 arasında değişen 6 çocuğa ve bir kadına ait olduğunu söyledi.

Bölgede bulunan 3 yaralının ise tedavi altına alındığı öğrenildi. Tedaviye alınanlar, kilisenin çok fazla insanı alıkoyduğunu iddia etti.

Olayın ardından tarikat üyesi 10 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Bölge halkı ise, kilise vaizlerinin tarikat kampında insanlara sıcak demirlerle işkence ettiğini ve bazı insanları yaktığını söylüyor.

Olayın yaşandığı Ngabe Bugle bölgesi, Panama’nın en yoksul ve eğitimsiz bölgeleri arasında yer alıyor.

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