Panama'daki festivale katılan turistler Kovid-19 nedeniyle ülkeden çıkamıyor

PLAYA (AA) – Panama'da düzenlenen "kabile" festivali ve müzik etkinliğine katılan yüzlerce yabancı turist alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle ülkeden ayrılamıyor.

Yetkililer, 29 Şubat-15 Mart tarihlerinde Panama'nın kuzey sahilindeki Playa Chiquita'da düzenlenen festivale katılan yabancıların, evlerine dönmeden önce 15 gün ülkede kalması yönünde talimat verdi.

Festivalin organizatörlerinden James Baker, alınan karar üzerine bir bölümü Playa Chiquita yakınındaki konser alanında bulunan 400-500 festival katılımcısının Panama'da mahsur kaldığını belirtti.

Baker, festivale katılanlar arasında Kosta Rika, Kolombiya, Şili ve Meksika'nın yanı sıra İspanya, Kanada, ABD, Danimarka, Fransa, İngiltere ve Macaristan vatandaşlarının olduğunu kaydetti.

Panama'da yetkililerin, ülkeden ayrılmak isteyen yabancıların, en az 14 gündür ülkede bulunduklarını kanıtlamaları gerektiği şartını getirdiğini anımsatan Baker, burada mahsur kalan yabancılardan çoğunun, koronavirüs salgını ile ilgili uçuş ve ulaşım iptalleri nedeniyle ülkelerine geri dönmek için yardıma ihtiyaç duyabileceğini dile getirdi.

Grubun çadır, tıbbi destek ve yiyeceğe sahip olduğunu aktaran Baker, "Atmosfer genel itibarıyla iyi, çok sayıda kişi tabii ki evlerine gitmek istiyor. Bu yine yetkililerden alınacak yardıma bağlı, böylece mümkün olduğunca çabuk ve güvenli bir şekilde evlerine geri gönderilebilecekler." diye konuştu.

Baker, ayrıca ateşi olan 2 festival katılımcısının Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığı bilgisini paylaştı.

– Gece sokağa çıkma yasağı

Diğer Yandan, Panama hükümeti, yeni tip koronavirüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısının 109'a çıkması üzerine gece sokağa çıkma yasağı kararı alındığını duyurdu.

Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo'nun duyurduğu kararla ülke genelinde 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yasak polis, itfaiye, hastaneler, eczaneler, süpermarketler, evlere servis yapan restoranlar, tarım ürünleri ve gıda üretimi yapanlar, oteller, bankalar, medya, telekomünikasyon, nakliye ve toplu taşıma gibi temel alanlarda çalışanlar için geçerli olmayacak.

– Panama yabancılara kapıyı kapatmıştı

Devlet Başkanı Cortizo, hafta başında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Panamalılar ve oturum izni olanlar dışındaki kişilerin ülkeye girişlerinin durdurulduğunu duyurmuştu.

Cortizo, ülkeye girenlerin de 14 gün boyunca mutlaka evlerinde önleyici tecritte kalacaklarını vurgulamıştı.