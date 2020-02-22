Panathinaikos Barcelona maçı sonrasında Luigi Lamonica ve Emin Moğulkoç’a saldırı

Euroleague 25. hafta mücadelesinde Panathinaikos ile Barcelona arasında oynanan maç sonrasında müsabakanın hakem üçlüsü Luigi Lamonica, Damir Javor ve Emin Moğulkoç saldırıya uğradı.
Maçın ardından OAKA Salonu’nun 5 kilometre uzağında taksiyle kaldıkları otele giden hakemlere yabancı bir grup saldırdı. Faillerin kimliği henüz tespit edilemese de Pana taraftarı oldukları tahmin ediliyor. Saldırganların taksinin arka camını kırdıkları belirtildi.
Üçlü arasında en ağır yaralanan, tecrübeli hakem Luigi Lamonica. Gece saatlerinde yaşanan olayın ardından 54 yaşındaki İtalyan hakem hastaneye kaldırıldı. Yunan polisi kimliği henüz belirlenemeyen saldırganları arıyor.