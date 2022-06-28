‘Pancar üreticilerinin 15 milyonluk borcu sistemi tıkadı’

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, merkeze bağlı birçok köyde pancar ekimi yapan çiftçilerin elektrik maliyetleri ve sulama sorunlarıyla ilgili açıklama yaparak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’yi Elazığ’a davet etti. Elazığ’da senede 70 bin ton şeker pancarı üretildiğini belirten Erol, “Bunun 12 bin tonu şeker olarak piyasaya sürülüyor. Bunun parasal değeri 300 milyon. Şu anda bölgede şeker pancarı üreticilerinin devlete olan borcu yaklaşık 10-15 milyon borcu var. Ekonomiye 300 milyon para kazandıracak bir yatırımda 15 milyon bir borçtan kaynaklı şu an sistem tamamen tıkanmış duruma gelmiş” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, merkeze bağlı Kuzova bölgesine bağlı köylerde pancar ekimi yapan çiftçilerin yüksek elektrik maliyetlerinden kaynaklı yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. İktidarın yanlış yatırım politikalarından dolayı çiftçilerin tarım sektöründe mağdur edildiğini söyleyen Erol, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’yi Elazığ’a davet etti.

“ÇİFTÇİ ŞU ANDA BİR ÇIKMAZIN İÇERİSİNDE”

Elazığ’ın Keban barajından kaynaklı olarak yarımada statüsünde olan bir il olduğunu belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Ama ne yazık ki yanlış yatırım politikalarından, suyla ovalarımızı buluşturulamadığı için, sulama projeleri tamamlanmadığı için hala Elazığ’da sulu tarıma geçilmediği için, hala kuyulardan sular çekildiği için tarım maliyetleri son derece yüksek. Çiftçi son derece çaresiz bir şekilde ürünümü nasıl yetiştiririm, sattığımı yerine nasıl koyabilirim?” diyerek bir çıkmazın içerisinde. Bölgemizde tarımda kullanılan su kuyularla elektrikli çekilen sulama sistemiyle çekilen bir sistem var. Bu da sanayi elektriği olarak çiftçilerden tahsil edildiği için son derece maliyetleri yüksek bir enerjidir. Bundan dolayı çiftçiler faturalarını ödeyememekten kaynaklı şuanda Elazığ’ın tarımda uğraşılan birçok bölgesinde elektrik faturalarının ödenememesinden kaynaklı elektrikler kesilmiş durumda. Bir kentte senede 70 bin şeker pancarı üretiliyor, bunun 12 bin tonu şeker olarak piyasaya sürülüyor. Bunun parasal değeri 300 milyon. Şu anda bölgede şeker pancarı üreticilerinin devlete olan borcu yaklaşık 10-15 milyon borcu var. Ekonomiye 300 milyon para kazandıracak bir yatırım 15 milyon bir borçtan kaynaklı şu an sistem tamamen tıkanmış duruma gelmiş” diye konuştu.

CHP’Lİ VEKİL, TARIM BAKANINI ELAZIĞ’A DAVET ETTİ

Şeker pancarı üreticileri şeker pancarlarını sökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Erol, “Çünkü maliyetler yüksek, faturalarını karşılayamamaktalar. Bunun gibi birçok sorunla karşı karşıya kalmalarından kaynaklı Elazığlı üreticiler şeker pancarlarını sökmekle karşı karşıya kaldılar. Ben buradan Tarım bakanımıza seslenmek istiyorum; Elazığ bir terim şehri ovalarımız verimli ama ne yazık ki yatırım programının yanlış planlanmasından kaynaklı yalnızca şehrin gelişmesiyle ilgili tarıma destek verilmesiyle ilgili ve planlamalardaki hatalardan kaynaklı Elazığ’da tarımla uğraşan vatandaşlarımızın inanılmaz bir mağduriyeti var. Tarım Bakanımızı buradaki vatandaşlarımızın sorunlarını bizzat yerinde görmek, vatandaşlarımızın çaresizliğini ve umutsuzluğunu bizzat yerinde görmek için ve tarımda elde edilebilecek bir ekonominin nasıl basit hatalardan kaynaklı ekonomik kayıplara yol açtığını görmesi ve bir çözüm bulması için kendilerini Elazığ’a davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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