Pandemi sebebiyle ekonomik zorluk yaşayanlar, evcil hayvanlarını barınaklara terk ediyor

Los Angeles’taki Wags and Walks evlat edinme merkezinden Geliştirme Koordinatörü Chloe Esperiquette, “Köpeklerine artık bakmayan insanlardan pandemi öncesine kıyasla iki kat daha fazla soru alıyoruz” dedi.

Barınaklarının tam kapasiteyle dolu olduğunu belirten Esperiquette, “Amerika Birleşik Devletleri’nde 670 bini köpek olmak üzere her yıl 1.5 milyon barınak hayvanına ötenazi uygulanıyor” dedi.

Esperiquette, merkezlerinin her yıl bin köpeği ölümden kurtardığını da belirtti.

Hayvan barınaklarını denetleyen Los Angeles Hayvan Bakım Müdür Yardımcısı Allison Cardona, toplumun yoksul kesiminin pandemi nedeniyle yaşadığı ekonomik zorluktan dolayı hayvanlarını barınaklara bıraktığını söyledi.

Dizi yapımcısı Glen Zipper da barınakta sahipleri tarafından terk edilen hayvanlar için kurtarma çağrısında bulundu. Eğer hayvanların kurtarılmazsa ötenaziye kurban gideceğini de sözlerine ekledi.

Zipper, evcil hayvan sahiplerinin kedi ve köpeklerini barınaklara terk etmeden önce iki kez düşünmeleri gerektiğinin altını çiziyor.