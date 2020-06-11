Pandemi sonrası mahkemelerde oluşacak yoğunluğa ara buluculuk önerisi

İSTANBUL (AA) – KÜBRA KARA – Hukukçular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen davaların yeniden görülmeye başlamasıyla mahkemelerin artan iş yükünün azaltılması için vatandaşların sorunları ara buluculukla çözmesi önerisinde bulundu.

İstanbul'da ara bucululuk yapan avukat Selen Görgülüoğlu Aydın, AA muhabirine, ara buluculuğa hukuki bir uyuşmazlığın tarafı olan herkesin başvurabileceğini söyledi.

Uyuşmazlığın türüne göre 4 ya da 8 haftada tarafların ortak rızası ile belirlenecek günlerde yapılacak toplantı ve müzakerelerle sürecin işlediğini belirten Aydın, "Yapılacak müzakereye ilişkin toplantıların süresi ve sayısı tamamen taraflara bağlıdır. Ara buluculuk, pandemi sonrasında mahkemelerin daha da artacak iş yükünü azaltması ve vatandaşların çözüme ulaşma konusundaki beklentilerine cevap vermesi için oldukça makul bir yol." diye konuştu.

– "Online başvuru yapılabilir"

Aydın, adliyelerde yer alan ara buluculuk merkezleri ya da ilgili web sitelerinden online başvuru yapılabileceğini dile getirdi.

Cep telefonu üzerinden de başvuru yapılabildiğini belirten Aydın, "Özellikle sağlık konusunda endişesi olan vatandaşlar, ara buluculuk süreci içerisinde düzenlenecek tutanakları da imzalamak için elektronik imza ile bu süreci online yürütüp sonuçlandırabilir." dedi.

– "Ara buluculuk kısa süre içerisinde çözüme ulaşmayı hedefliyor"

Mahkemeye gitmektense bir ara bulucuya başvurmanın daha avantajlı olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Ara buluculuk sisteminde ilk avantaj zaman. Pandemi sürecinin de araya girmesi ile ilk duruşma tarihinin 1-1,5 yıl sonraya tayin edildiği davalar var. Oysa ara buluculuk, uyuşmazlığın türüne göre 4 ve 8 hafta gibi oldukça kısa bir süre içerisinde çözüme ulaşmayı hedefleyen oldukça hızlı bir uygulamadır. Örneğin ticari alacak temelli bir uyuşmazlığınız için mahkeme nezdinde kesin karar verilmesi 2 ila 5 yıl arasında iken ara bulucu nezdinde bu uyuşmazlığı çözmeniz sadece 8 haftadır. Diğer yandan, ara buluculuk ekonomiktir."

Pandemi dolayısıyla duruşmaların ertelenmesi sürecine değinen Aydın, mahkemelerde ciddi bir yoğunluk yaşanabileceğini ifade etti.

Aydın, bu süre içerisinde gerek pandeminin şartlarından kaynaklanan ve ortaya çıkan uyuşmazlıkların, gerek süregelen ilişkiler nedeniyle doğan yeni uyuşmazlıklarla adliyelerde ciddi bir yoğunluğun olacağını söyledi.

Aydın, adli tatil ve Kurban Bayramı da göz önünde bulundurulduğunda ciddi bir yoğunluk beklendiği için ara buluculuğu önerdiklerini kaydetti.

– "917 bin 349 uyuşmazlık anlaşma ile sona erdi"

Ara bulucu avukat Sakine Aktepe de pandemi sürecinde bazı vatandaşların hukuki uyuşmazlıklar yaşadığını ve bu süreçte doğan uyuşmazlıkların neredeyse tamamı için ara bulucuya başvurulmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

Aktepe, şunları kaydetti:

"Örneğin, işletmesi kapalı olduğu halde tam kira ödemek zorunda kalan ya da işten çıkarıldığı için kirasını ödeyemeyen vatandaş kira sözleşmelerinde uyarlama talep ediyor, yine aylar öncesinden paket tur sözleşmesi ile tatil satın alan vatandaşlarımız salgın hastalık korkusu ile tatile gitmek istemiyor ve dolayısıyla paket tur sözleşmeleri ile ödenen ücretler konusunda uyuşmazlık konusu oluyor. Yine bu süreçte çeşitli nedenlerle sağlık sigortası akdettiği şirketleri ile poliçe kapsamı konusunda uyuşmazlık yaşayan vatandaşlar var. Aynı şekilde düğün, nişan gibi toplantıların ertelenmesi nedeni ile hizmet alamayan ve fakat bu hizmetlerin bedelini çok önce ödemiş olan kişilerin anılan işletmelerle iadeye ilişkin hukuki uyuşmazlıkları var."

Aktepe, 27 Mayıs 2020 tarihine kadar ara buluculuk nezdinde 917 bin 349 uyuşmazlığın, tarafların anlaşması ile mahkemeye başvuru yapılmaksızın sona erdiğini vurguladı. Aktepe, bunun 292 bin 879'unun zorunluluk olmaksızın tarafların ara buluculuğu seçmesi sonucunda çözümlendiğini belirtti.

Sakine Aktepe, yine 2020 yılında 97 bin 132 adet iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlık kapsamında ara buluculuk başvurusu yapıldığını, 52 bin 377'sinin anlaşma ile sonuçlandığını kaydetti.