Pandemi, soruşturma yardımlaşma, hizmet

31 Mart 2019 İstanbul yerel seçiminin Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal etmesi nedeniyle 3 ay arayla iki kez İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri sonrasında 806 bin farkla oturduğu başkanlık makamında ikinci yılını tamamladı. Mart 2020’de Koronavirüs salgını başladığında 8 aydır görevde olan İBB yönetiminin 2. yılı; zorlukları ile geçti. İBB’nin yardıma muhtaç vatandaşlara destek için başlattığı bağış kampanyası, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile yasaklandı. Bağış kampanya hesapları donduruldu. İçişleri Bakanlığı, bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma da başlattı.

50 DOSYAYA EL KONULDU

İBB’nin önceki dönemine ilişkin Teftiş Kurulu tarafından açılan ve yaklaşık 13 milyar liralık kamu zararının incelendiği 50’ye yakın dosyaya ise İçişleri Bakanlığı el koydu.

İmamoğlu ve ekibinin 2 yılda imza attığı diğer çalışmaları ve engeller şöyle:

– Galata Kulesi ve Taksim Gezi Parkı İBB’den alındı.

– İBB şirketleri, TCDD’nin Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının depo sahalarını kiralamak üzere açtığı ihaleden hukuksuz şekilde elendi.

– Ensar Vakfı, TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflar ile İBB arasındaki protokoller fesh edildi. Bu vakıflar için 357 milyon 453 bin 972 lira harcandığı belirlendi.

– İBB, İETT, İSKİ ve 28 iştirak şirketlerinde ihtiyaç fazlası olduğu belirlenen 730 aracı Yenikapı’da sergiledi. Araçlardan 50 milyon liralık tasarruf sağlandı.

HAT 260 KM’YE YÜKSELDİ

– Eski yönetimin durdurduğu 10 raylı sistem hattında inşaatlar yeniden başlatıldı. 233 km’lik mevcut hat uzunluğu 260 km’ye yükseldi. Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın, Alibeyköy-Cibali bölümü ile Ataköy-İkitelli Olimpiyat metro hattının, Bahariye ve Masko İstasyonları açıldı.

– İBB Meclis oturumlar ve önemli ihaleler canlı yayınlanmaya başladı.

– Askıda Fatura uygulaması ile ihtiyaç sahipleri ve hayırseverler bir araya getirildi. Yaklaşık 53 milyon liralık yardım yapıldı.

– 45 bin 673 kişiye nakdi destek, 223 bin 325 aileye İstanbul Kart aracılığıyla destek olundu.

– 78 bin 797 yetim, öksüz, engelli ve şehit çocuğuna eğitim desteği verildi.

HALK EKMEK KAVGASI

– İBB’nin Halk Ekmek büfelerine yenilerini eklemek için başlattığı çalışma uzun süre AKP-MHP grubunun engeline takıldı.

– Adalar’da atlı faytonlar kaldırıldı. Elektrikli araçlar ile ulaşım sağlanmaya başlandı.

– Özel Halk Otobüsleri İETT çatısı altında birleştirildi.

– Ayamama Deresi ve Kurbağalıdere Yoğurtçu Parkı Moda Arası başta olmak üzere 20 derede ıslah çalışmaları tamamlandı.

– 17 bin 719 kişiye istihdam sağlandı.

– İBB mülklerindeki vatandaşlardan Mayıs 2020’den itibaren kira alınmadı.

KANAL İSTANBUL MÜCADELESİ

– 26 Haziran’da ilk köprüsünün temeli atılacak olan Kanal İstanbul projesine yeni yönetim karşı çıktı. Projeyi “katmerli ihanet, cinayet, felaket” olarak niteleyen İmamoğlu, İBB’nin önceki dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Ulaştırma Altyapı Bakanlığı-İBB arasında imzaladığı Kanal İstanbul işbirliği protokolünden çekildi. Projenin planlarına ve ÇED sürecine davalar açıldı.

TRAMVAY HATTINA 93 MİLYON EURO’LUK İMZA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Fransız Kalkınma Bankası (AFD) arasında, Eminönü- Alibeyköy Tramvay Hattı projesinde kullanılmak üzere, 93 milyon Euro’luk ön protokol imzalandı. İmza töreni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ve AFD Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Jean Pierre Marcelli’nin katılımıyla yapıldı. İmamoğlu, “Uluslararası piyasalara kıyasla çok uygun maliyetle sağladığımız bu finansman; 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıl geri ödemeli olmak üzere, toplam 12 yıl vadeli olacak” dedi. Başkan İmamoğlu, hattın Cibali-Eminönü arasında kalan kısmını, Aralık 2022’de açacaklarının müjdesini verdi.

Fatih Sultan Mehmet’in tablosunun ardından Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi de İstanbul’a döndü. Londra’nın ünlü müzayede evi Sotheby’s’de düzenlenen açık artırmada ismini açıklamayan bir kişi tarafından 438 bin 500 sterline, (yaklaşık 5 milyon TL) satın alınan tabloyu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tanıttı.

Tablonun ön gösterimi için İBB’nin Saraçhane’deki başkanlık binasından özel bir platform kuruldu. “Adalet ve Hukuka Hükmedenler: İstanbul’un Sultanları Evinde” yazılı platforma önce İBB tarafından satın alınan Fatih Sultan Mehmet Han’ın portresi asıldı. İmamoğlu eldiven giyerek Kanuni tablosunu özel paketinden çıkardı ve Fatih tablosunun yanına astı.

CHP’li Başkan Ekrem İmamoğlu, kendisinin de Kanuni gibi Trabzon’da doğduğunu belirterek, “1461’de Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen Trabzon, Kanuni Sultan Süleyman’ın da doğumuna şahit olmuş bir kent. Yavuz Sultan Selim’in Trabzon valiliği sürecinde doğan Kanuni Sultan Süleyman, burada doğup 14 yaşına kadar yaşıyor. İki padişahın Türk tarihine, Osmanlı tarihine verdikleri o önemli katkıyı derinden hisseden bir insan olarak büyüdüm” diye konuştu. Ekrem İmamoğlu, her iki tablonun da Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan tarihi Haliç Tersanesi’ndeki Sanat Müzesi’nde sergileneceğini açıkladı.