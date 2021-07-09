Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı, yayımladığı duyuruda şu açıklamayı yaptı: e-Devlet Kapısı üzerinden daha önce yapılan başvurulara göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilmiş olan ve hak sahipliği kriterleri devam eden hanelere, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın, hane başı 1.100 TL tutarında ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi hazırlanmıştır.

Kriterler ve şartlar nelerdir?

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar,

Pandemi sosyal destek ön başvurusu e-Devlet’te nasıl yapılır?

e-Devlet’in içinde yer alan “Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu” sayfasına girilir. Sayfaya girince sistem T.C. Kimlik numarası ve şifre isteyecektir. Kimlik numarasını ve şifreyi yazdıktan sonra yapılacak işlemler aşağıda yer almaktadır.

SAYFAYA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

– T.C. Kimlik No ve ad soyadı 1. maddede otomatikman oluşmaktadır.

– 2. maddede resmi ikamet adresiniz otomatikman oluşmaktadır. Şayet yeni ikamet adresiniz varsa, e-Devlet “Adres Bilgilerim” sayfasında güncelleyebilirsiniz.

– 3. maddede doğum tarihi ve cinsiyetiniz yer almaktadır.

– 4. maddede medeni durumunuz ve çocuk sayınız yer almaktadır. Medeni durumu değiştirilemez ancak çocuk sayısında güncelleme yapabilirsiniz.

– 5. maddede cep telefonu numara bilgileri yer almaktadır. Yeni cep numaranız varsa şayet, “İletişim seçeneklerim” sayfasında güncelleyebilirsiniz.

– 6. maddede “Halihazırda çalışıyor musunuz” sorusu yer almaktadır. Evet veya hayır butonuna basabilirsiniz.

– 7. maddede “Sosyal yardım alıyor musunuz?” sorusu yer almaktadır. Evet veya hayır butonuna basabilirsiniz.

– 8. maddede “Kirada mı oturuyorsunuz?” sorusu yer almaktadır. Evet veya hayır butonuna basabilirsiniz.

– 9. maddede “En son gelen fatura tutarlarınız nedir?” sorusu yer almaktadır. Sorunun altında “Elektrik, su, doğalgaz” son faturaları yazınız.

– 10. maddede “Kendiniz hariç hanenizde kalan toplam kişi sayısı nedir?” sorusu yer almaktadır. Hanede kaç kişi yaşıyorsa, kişi sayısını belirtiniz.

– 11. maddede “Hanenizin aylık toplam geliri nedir?” sorusu yer almaktadır. Toplam geliri yazınız.

– 12. maddede “Herhangi bir birikiminiz var mı?” sorusu yer almaktadır. Evet veya hayır butonuna basabilirsiniz.

– 13. maddede “Banka Hesabınız Var mı?” sorusu yer almaktadır. Evet veya hayır butonuna basabilirsiniz.

– 14. maddede “Pandemi Sosyal Destek Programına başvuru sebebinizi açıklayınız” yer almaktadır. 500 karakter içinde sebebi yazınız.