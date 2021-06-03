Pandemi sürecinde kas ağrıları arttı

Kas ağrıları günümüzde pek çok kişinin yakındığı bir sorun… Üstelik pandemiyle birlikte daha da sık görülmeye başladı. ‘Doktor Ağrım Var’ adlı kitabında kas ağrılarını A’dan Z’ye ele alan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Adnan Bağrıaçık, bu ağrıların nedenlerini ve nasıl önlenebileceğini şöyle anlattı:

İŞTE EN SIK SEBEPLERİ

Kaslara fazla yüklenme, yorma. Adale ezilmeleri, zorlanmaları, gerilmeleri, kas yırtıkları, gribal enfeksiyonlar, aşırı egzersiz, stresle-hormonal değişikliklerle alakalı fibromiyalji, bel-boyun fıtıkları, diskopatiler ve spor yaralanmalarıdır.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

Kas ağrısı ile birlikte şu durumlardan biri mevcutsa bir an önce sağlık kurumuna başvurmalısınız: Bulanık görme, bitkinlik. Hareketle ağrı, hareket edememe (travma sonrası), güçsüzlük. Çocuklardaki şişlikler, uzun süre geçmeyen ağrılar. Ciltte soğukluk, beyazlaşma, morarma, hissizlik. Şakak bölgesinde damarların genişlemesi ile beraber ağrı. Özellikle göğüs ve sol kola yayılan ağrılar. Hamileler ve çocuklardaki kramplar. Ateş, döküntü, baş dönmesi, nefes darlığı, kızarıklık ve şişlik.

NASIL ÖNLENEBİLİR?

Düzenli spor alışkanlığı kazanın, germe gevşeme egzersizleri çalışın. Bol su için. Sigara ve alkolden uzak durun. Uykunuzun, yeterli ve kaliteli olmasına özen gösterin. D vitamini için güneşlenmeye vakit ayırın. Klimalı ve rüzgarlı ortamlarda kalmayın. Odanızı sık sık havalandırın. Sürekli oturduğunuz koltuğun, kullandığınız yastığın ve ayakkabının ergonomik olmasına dikkat edin. Uzun saatler masa başı veya sabit pozisyonda çalışıyorsanız, her saat başı mola verip gevşeme egzersizleri yapın. Stresle baş etmeyi öğrenin. Uzun süreli kas ağrısı sorununuz varsa demir, magnezyum ve D vitamini değerlerinizi ölçtürün. Tiroid hastalıkları da kas ağrısına neden olabilir, tiroidinize baktırın.

BESLENME ÖNERİLERİ

Potasyum içeren muz, badem, turp, yaban mersini, yumurta, kefir, kas ağrılarını azaltır. Ananas, kuşburnu çayı, bal, zencefil, ıspanak ve narenciye de kas ağrısına iyi gelen besinlerdir. Omega-3’ten zengin balık, ceviz, keten tohumu gibi gıdalar da faydalıdır. Fibromiyalji gibi kronik kas ağrılarının nedeni gluten hassasiyeti olabilir. Ya gluten hassasiyetinizi test ettirin ya da en az 3 ay glutensiz beslenmeyi deneyin. Fazla çay, kahve, gazlı içecek, tatlandırıcı, diyet içecek ve fast-food beslenme de kas ağrılarına sebep olabilir. Bunları tüketmemeye çalışın, maden suyu için.

NE ZAMAN COVID-19 İŞARETİDİR?

CovId-19 enfeksiyonunda kas ağrıları daha çok kuvvetsizlik, halsizlik, yorgunluk şeklindedir ya da lokal bir bölgeyle sınırlıdır. Ayrıca bu ağrıya öksürük, nefes darlığı, koku-tat almada bozukluk, yüksek ateş gibi ciddi belirtiler eşlik edebilir.