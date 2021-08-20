Pandemi yoksul ülkelerin turizm gelirlerini vurdu

Pandemide seyahat kısıtlamalarının küresel turizm sektöründe büyük bir krize sebep olması en çok yoksul ülkeleri vurdu. Yoksul ülkelerde turistsiz geçirilen ikinci sezon yüzünden pek çok kişi işini ve gelirini kaybetmiş durumda.

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Corona virüsü pandemisi, küresel turizm sektörünün tarihinde gördüğü en büyük krizi yaşamasına neden oluyor.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (BMTKK) ile Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından yayımlanan bir rapora göre 2021 yılı sonuna kadar küresel gayri safi yurt içi hasılada turizme bağlı olarak 4 trilyon dolardan fazla bir kayıp öngörüldü.

Aynı raporda gelişmekte olan ülkelerin küresel gayri safi yurtiçi hasıladaki tahmini kayıpların yüzde 60’ını oluşturacağı bildirildi. Ayrıca bu süreçte en büyük darbeyi turizm gelirlerinin GSYİH’deki payı yüksek olan yoksul Asya, Afrika ve Orta Amerika ülkelerinin aldığı tahmin ediliyor.

NEPAL’DE AŞI YOK, TURİZM AÇILMADI

Pandeminin turizm gelirlerini vurduğu ülkelerden birisi Nepal oldu. Nepal’de turizm, yılda yaklaşık 1,3 milyon kişiye istihdam kaynağı sağlayan bir sektör. Nepal’de yıllık yaklaşık 750 milyon dolarlık değer üreten turizm sektörü aynı zamanda yoksul ülke ekonomisinin temel dayanaklarından biri.

Pandemiden önceki yıl Nepal’e gelen turist sayısı 1,2 milyon olarak kaydedilmişti. Ancak pandeminin başladığı 2020 Nisan ayından yıl sonuna kadar Nepal’e gelen ziyaretçi sayısı yalnızca 9 bin 417 oldu. Turizm sektörünün her yıl sonbahar aylarında zirve yaptığı Nepal’de 2021 yılına ilişkin beklentiler de delta varyantı ve corona virüsü vaka sayılarının artması nedeniyle boşa düştü.

İngiliz Guardian Gazetesi’ne konuşan Nepalli tur rehberi Rajendra Dhami konu ile ilgili, “İşimizi kaybediyoruz ve hükümet bizim için hiçbir şey yapmıyor. Corona virüsü için endişelenmiyoruz, sadece hayatta kalmaya çalışıyoruz” dedi.

Nepal’in tek umudu ise aşı. Nepal Turizm Kurulu Başkanı Dhananjay Regmi aşılamanın kendileri için umut olabileceğini söyleyerek “Hükümet aşı sağlayabilirse, Nepal’i Dubai ve Maldivler’de olduğu gibi açabiliriz” ifadelerini kullandı.

Ancak Nepal’de şimdiye kadar nüfusun yüzde 10’u tam aşılandı.

BOLİVYA’DA KARANTİNA ŞARTI

Pandeminin vurduğu ülkelerden birisi de Orta Amerika ülkesi Bolivya oldu. 2019’da yaklaşık 1,5 milyon yabancı ziyaretçinin geldiği Bolivya’ya geçen yıl sadece 375 bin turist geldi. Ülke genelinde pek çok işletme iş olmadığı için kapandı.

Bolivya, şuanda yolcuların ülkeye girişinde 10 gün karantinada kalmasını şart koşuyor. Ancak yetkililer, halk sağlığını riske atmadan bu şartın nasıl kaldırılacağını tartışmaya başladı.

Bolivya Turizm Bakan Yardımcısı Eliana Ampuero konu ile ilgili, “Virüsle yaşamak zorundayız, kilit altında kalamayız. İnsan olmak, hareket etmek, başka kültürlerle değiş tokuş yapmak, başka yerleri tanımaktır. Bu pandemi, insan olmanın doğasını değiştirmek zorunda değil” dedi.

TACİKİSTAN VE MALAVİ’DE TURİZMSİZ İKİNCİ SEZON

Turizm gelirinin ülke ekonomisinde çok önemli bir yeri olan Tacikistan’da da durum parlak değil. 2019’da 1,2 milyon ziyaretçi ağırlayan Tacikistan bu ziyaretçilerden yaklaşık 250 milyon dolar gelir elde etmişti. Geçtiğimiz yıl bu sayı 350 bine düştü. Yetkililerse bu ziyaretçilerin çoğunun turist olmadığını açıkladı.

Turizmsiz ikinci sezonunu geçiren Afrika ülkesi Malavi de pandemiden mustarip ülkelerden. Yılda ortalama 800 bin turistin ziyaret ettiği Malavi’de bu sayı geçtiğimiz yıl yüzde 75 düştü.

Malavi’de turizm sektöründe çalışan 35 bin kişinin işini kaybettiği belirtildi.

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