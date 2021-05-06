Pandemide astım atakları nasıl önlenebilir?

Dünya Astım İnisiyatif Organizasyonu tarafından astımla ilgili toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla her yıl mayıs ayında düzenlenen Dünya Astım Günü’nün bu yılki teması “Astımla ilgili yanlış kanıları ortaya çıkarmak” olarak belirlendi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) de Dünya Astım Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, bu hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

BU ŞİKAYETLERE DİKKAT!

Nefes darlığı, hırıltı, hışıltı, göğüste baskı hissi, öksürük, gece nefes darlığı ile uyanma gibi şikayetlerin biri ya da bir kaçının bir arada hissedildiği durumda astımdan şüphelenmek ve doktora başvurmak gerekir. Astım tedavi edilebilen ve kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Hastalar, doktorları tarafından önerilen tedavileri doğru kullanmak ve düzenli kontrole gitmek suretiyle normal bir hayat yaşayabilir.

MASKE DOĞRU KULLANILMALI

Pandemi döneminde astım ilaçlarının doğru ve düzenli kullanılması atakları önlemek ve sistemik steroid kullanımını azaltmak açısından önemlidir. Maskenin doğru kullanımı sayesinde hem viral enfeksiyonlara yakalanma riski azalacak hem çevresel tahriş edici faktörlere hem de alerjenlere temas azalacağından astım kontrolüne ve atakların önlenmesine yardımcı olacaktır.

AŞILAR ÖNEMLİ

TÜSAD Astım ve Alerji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Ferhan Özşeker, astımda aşının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Astım belirtileri kontrol altında olan alerjik astımlı hastalarda; alerjik olunan maddeye karşı yapılan aşılar da tedavi de oldukça etkilidir. Astım hastalarının yıllık grip aşılarını olmaları, özellikle ağır astımlı hastalara zatürre aşısı yapılması önerilir. Astımlılara aşı sıraları geldiğinde mutlaka Covid-19 aşılarını olmalarını da öneriyoruz.”

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

TÜSAD açıklamasında astımla ilgili doğru bilinen yanlışları

şöyle sıraladı:

YANLIŞ: Astım bulaşıcı bir enfeksiyondur.

DOĞRU: Astım bulaşıcı değildir. Genetik ve çevresel etkiler ortaya çıkmasına neden olur. Viral enfeksiyonlar astım ataklarına neden olabilir.

YANLIŞ: Astım sadece yüksek doz kortizonla kontrol edilebilir.

DOĞRU: Astım genellikle düşük doz inhaler steroidlerle kontrol altına alınabilir. Orta ya da yüksek doz inhaler steroid kullanan hastalar düzenli kontrollerine giderek astım kontrollerini yaptırmalı, ilaç dozunun düşürülüp düşürülmeyeceğine doktorları ile birlikte karar verilmelidir.

YANLIŞ: Astımlı çocuklarda yaşıtlarına göre gelişme geriliği olur.

DOĞRU: Astımlı çocuklar büyüme ve gelişme açısından geri değildirler. Ancak erken tanı konulup tedavi edilmeyen çocuklar sık atak geçirip yoğun sisteik kortizon kullandıkları durumda bir miktar gelişme geriliği olabilir. Erken tanı ve tedavi astımda oldukça önemlidir.