Pandemide başa mı dönüyoruz?

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron’un birçok ülkede endişe yarattığını belirten Tuğçe Hürkal, “Bu varyantın bulaş gücünün diğerlerinden 500 kat fazla olduğu ileri sürülüyor” dedi.

Koronavirüs pandemisinde neredeyse 2 yıla yaklaştık, son 1 yılda aşılamaların hız kazanması, geliştirilen yeni ilaçlar ve kombinasyon tedavileri ile artık hepimiz viral mücadelede sona gelinmesini ve kötü haberler almamayı bekliyorduk. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) halihazırda takip ettiği varyantlardan biri B.1.621 (Mu varyant; Türkiye’de de saptandı) ve diğeri B.1.1.529 (Omicron) varyantı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal, dünyayı alarma geçiren Omicron (Nu) varyantıyla ilgili şu bilgileri verdi:

HASTALIĞI GEÇİRENLER DE RİSK ALTINDA

DSÖ; ağırlıklı Güney Afrika bölgesinde yayılım gösteren Omicron’un, özellikle hastalığı geçiren kişileri tekrar hasta etme potansiyelinin bulunduğunu belirtti ve varyanta Yunan alfabesinin 15. harfi Omicron ismini verdi. Hızlı yayıma özelliği ile otoriteleri şaşırtan virüs; tam bir mutasyonlar bileşimi olarak tanımlandı. Güney Afrika bölgesi merkez kabul edilmesine rağmen Avrupa’da İngiltere, Belçika ve Hollanda’dan sonra İsrail’de de vakalara saptandı.

ETKİSİNİ ZAMANLA GÖRECEĞİZ

Şu anda Türkiye’de de yüzde 90 ve üstü görülen, aşıya rağmen bağışık kişileri de vurabilen Delta ve Delta Plus varyantın yüzey proteininde 2’li mutasyon özelliği var. Bu da kapımıza gelen tehdidin ortalama 500 kat bulaş gücü var kabul edilmekte. Tabii ki tüm bu yorumlar fikirlerden öteye geçememekte, süreç ve zamanla bu yeni varyantın etkisini de tüm dünya olarak göreceğiz.

ÇOKLU BULAŞ GÜCÜ VAR

En önemli özelliği; Çin Wuhan’dan çıktığı andan beri çok sayıda mutasyona geçiren virüs; ilk kez sıçrayıcı bir mutasyon özelliği göstererek; spike (yüzey proteininde ) 32 mutasyon, hücre içine girmeyi sağlayan proteininde de 10 mutasyon saptandı. Bu da çoklu bulaş gücü, hızlı yayılım, bağışıklıktan ve antikorda kolay kaçma gücü anlamına geliyor.

EN ETKİLİ YOL AŞI

Bu varyant bize şunu bir kez daha gösterdi ki, salgın tüm dünya da kontrol altına alınana denk her ülke tehdit altında; Güney Afrika’da çift doz aşılama oranı yüzde 24 ve biliyoruz ki mutasyon kişiden kişiye bulaş sırasında sıklaşıyor. Virüsün mutasyon gücünü kırmanın en etkin yolu aşılamadan geçiyor. Hızlı ve etkin aşılama; risk gruplarının rapel doz uygulamaları acilen tamamlanmalı. Zira bu endişe edici varyant çok kısa zaman sonrayı ülkemizi de tehdit etmeye başlayacaktır.

MASKE VE MESAFE ÇOK ÖNEMLİ

Kişisel önlemlerimizi lütfen ihmal etmeyelim, maske ve mesafe unutulmamalı. Önümüz şubat tatili ve acil iş seyahati dışında kişilerin yurtdışı seyahatlerini şu dönem ertelemeleri, gidenlerin de dönüşlerini takiben 2. gün PCR yaptırıp (aşılı ve aşısız) negatifi aldıktan sonra norma hayatına dönmeleri, vakanın yoğun olduğu ülke seyahatinden gelenlerin ise PCR negatif sonucuna rağmen 10 gün ev izolasyonunda kalmaları önerilmektedir.