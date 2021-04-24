Pandemide kalbinize iyi bakın

Pandemi süresince farklı merkezlerde yapılan klinik araştırmalar, kalp hastalarında Covid-19’a bağlı ölüm oranının normale göre arttığını gösteriyor. Kalp ve damar hastalığı olan kişilerin Covid-19 bulgu ve belirtilerini daha şiddetli yaşadığı yine araştırmalarla ortaya konuldu.

Hastalığı atlatanlarda ise kalp sorunlarının yaşanabileceğini belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Sinem Yiğit Uğur, dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle anlattı…

HANGİ SORUNLARA YOL AÇAR?

KORONAVIRÜSÜN direkt toksinlerinin kalp kasına tutunması sonucu kalp kası iltihabı yani miyokardit dediğimiz tablo oluşmakta ve bunun sonucunda has­talarda kalp yetmezliği gelişmektedir. Ayrıca damar içi pıhtı oluşumu nedeniyle kalp krizi ve kalp ritim bozuklukları görülmektedir. Koronavirüs nedeniyle akciğerlerde zatürre gelişimi sonucu kanın oksijen­lenmesi bozulup, kandaki oksijen düzeyi düşmek­te ve kalbin iş yükü artmaktadır. Buna bağlı olarak da kalp yetmezliği ve kalp krizi gelişebilir. Bilindiği gibi virüs ve diğer enfeksiyon hastalıklarında bağı­şıklık sistemi aşırı aktive olabilmekte ve sitokin fırtınası dediğimiz vücudu­muzdaki tüm organlara zarar veren durum ortaya çıkmaktadır. Bu etkiler sonucunda, boyun (şah) atardamarı ve beyin atardamarlarında pıhtı oluşumu sonucu felç gelişebilir.

BU İŞARETLERDE HEMEN DOKTORA BAŞVURUN

Önceden bilinen kalp hastalığı, kolesterol yüksekliği, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, varis ve damar tıkanıklığı gibi hastalıkları olan kişiler rutin doktor kontrollerini aksatmamalı. Göğüste yanma, sıkışma, ağrı, kol-bacak-sırt ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi ve bayılma gibi durumlarda zaman kaybedilmeden doktora buşvurulmalı.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

1) İlaçlarınızı düzenli kullanın. Doktorunuza danışmadan kesmeyin.

2) Sokun hareketsiz kalmayın, ev içinde bile olsa düşük tempolu en az 30 dakika boyunca yürüyün. Böylece hem kalp ve damar sağlı­ğınız daha iyi olacak hem de bağışıklık siste­miniz güçlenecektir.

3) Sağlıklı ve dengeli beslenin, ideal kilo­nuzu koruyun.

4) Bol bol su tüketin, alkol ve sigara kullanmayın.

5) Düzenli uyuyun.

6) Stresten uzak durun. Kendinizi rahatlatacak hobiler edinin.

7) Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyun. Kalabalık ortamlara müm­kün olduğun­ca girmeyin.