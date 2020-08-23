Pandemide uykunuza dikkat edin

Yaklaşık 6 aydır corona virüsten dolayı oldukça stresli ve kaygılı bir süreçten geçiriyoruz. Bu durum uyku düzenimizin de değişmesine sebep oluyor. Oysaki uyku ve bağışıklık sistemi arasında yakın bir ilişki var. Dolayısıyla bu dönemde uyku düzenimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Nermin Çalışır, pandemi sürecinde uykunun önemine dikkat çekerek şunları anlattı:

İÇ SAATİMİZ DE BOZULUYOR

Uzun zamandır evlerdeyiz. Hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve özellikle uyku düzeni bu sistemi oldukça etkiliyor. Uyku süresinin ve saatlerinin bozulması, vücudun iç saatini de bozuyor. Ancak virüse karşı güçlü olmak için bu düzeni sağlam tutmamız gerekiyor. Merkezi sinir sistemi, bağışıklık sistemi ve otonom sinir sistemi arasında ortak sinyallerin (nörotransmitterler, hormonlar ve sitokinler) aracılık ettiği çift yönlü bir iletişim mevcuttur. Farklılaşmamış T hücresi sayısı gibi bağışıklık parametreleri erken gece uykusu sırasında zirve yapmaktadır.

UYKU SÜRENIZİ BİLİN

Gece standart uyunması gereken bir saat dilimi yoktur, her insanın uyku süresi ve uykunun başladığı-bittiği saatler farklılık gösterir. Uyku saatlerimizi ve süresini bilmek ve bunlara uygun saatlerde yatıp kalkmak, sağlıklı bir uykunun ilk şartıdır. Normalde uykuya dalma süresi 10-30 dakika arasında değişir. Uykuya dalma süreniz 30 dakikayı geçiyorsa genel olarak anormal kabul ediyoruz. Uyuyacağınız saatlerde televizyon izlemek, cep telefonundan-tabletten mavi ışıkla okuma yapmak, sosyal medyayı takip etmek vücudunuzun normal düzenine aykırı davranmaktır. O gece uyuyamamış olsanız bile, her zamanki saatinizde kalkın ve gün içinde uyumaya çalışmayın. Vücudumuz o geceki uykusuzluğu ertesi gece telafi eder. Sabah daha geç kalkarak bunu düzeltemezsiniz.

MUTLAKA KARANLIKTA UYUYUN

Uyku için yatak odası gibi bir yerin tercih edilmesi gerekiyor. Televizyon karşısında, koltukta yapılan kısa kestirmeler gece uykusunu bozabilir. Televizyon, cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik eşyalar uyku odasında bulunmamalıdır.

Normal uyku gece-karanlıkta uyunan uykudur. Uykuda salgılanan melatonin hormonu karanlıkta aktive olur, 23.00-02.00 arasında en üst seviyeye ulaşır. Bu saat dilimleri arasında uykuya dalmak uyku kalitesini artırmaktadır. Uykusuzluk çekiyorsanız akşam 20.00’den sonra herhangi bir yiyecek tüketmeyin. Özellikle çay kahve gibi uyarıcılardan uzak durun. Yatağa yattığınız halde 30-45 dakika uykuya dalamadıysanız yataktan çıkıp, farklı bir odada kitap okuyup, tekrar yatmayı deneyin.