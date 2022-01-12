Pandeminin faturası 40.7 milyar TL oldu

Pandemi döneminde işçi ve işverene yapılan destek ve ödemelerin ana kaynağı olan İşsizlik Fonu’nun varlığı güncel olarak 90 milyar TL’nin altına düştü.

Sayime BAŞÇI

Salgın döneminde devreye giren işten çıkarma yasakları ile işsizlik sigortası ödemelerinde büyük düşüş yaşanırken, son iki yılda devam eden Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ve pandemi sürecindeki destek ödemeleri ile İşsizlik Fonu’ndaki erime 40.7 milyar liraya ulaştı. Özellikle 2021 yılında İşsizlik Fonu’ndan en büyük destek teşvik ve destekler başlığı ile işverenlere yapılırken, işsizlik maaşı ödemeleri ise son 3 yılın dip seviyesine indi. İŞKUR verilerine göre 2019’da 131.5 milyar TL olan fon varlığı pandeminin başlangıcı olan 2020’de 103.2 milyar TL’ye düşerken, toparlanma dönemi olan 2021’de ise 90.7 milyara düştü. Fonun güncel büyüklüğü 7 Ocak 2022 itibarıyla 89.9 milyar TL olarak açıklanırken, 2021’in büyük ödeme kalemini 21.6 milyar TL’lik teşvik ve destek ödemeleri oluşturdu.

GELİRLER ARTTI

Verilere göre, fonun 2021 yılındaki toplam gelirleri 46 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu rakam 2020 yılında eksik prim ödemeleri nedeni ile 38.2 milyar TL civarında idi. 2021 yılında, gelirlerin 24.2 milyar lirası işçi ve işveren primlerinden, 8.1 milyar lirası devlet katkısından, 12.6 milyar lirası faiz gelirlerinden, 1 milyar lirası ise diğer gelirlerden oluştu. 15.9 milyar TL’lik KÇÖ ödemesi de teşviklerden sonraki en büyük gider kalemini oluşturdu. Fonun toplam gideri ise 58.4 milyar TL oldu.

İşsize 42.2 milyarlık ödeme yapıldı

Fondan ayrılan işsizlik ödeneği 2019 yılında 10 milyar TL olurken, 2020 yılında 8.3 milyar TL, 2021’de ise 5.5 milyar TL oldu. İŞKUR’un açıkladığı kayıtlı işsiz sayısı 3.1 milyon olurken, TÜİK ise 3.7 milyon olarak açıklamış, gerçek işsizlik ise 8 milyonu aşmıştı. Mart 2002’den 2021 yılı sonuna kadar işsizlik ödeneğine 15.7 milyon kişi başvururken, 8.8 milyon kişi ödenek almaya hak kazandı ve toplamda 42.2 milyar TL’lik ödeme yapıldı.