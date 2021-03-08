‘Pandemiyi bahane edip, polisi kadınların üstüne saldırtmayın’

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu CHP Grup Sözcüsü ve CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Meclis’te iktidarı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılacak etkinlikler konusunda uyardı.

CHP’li vekil, şunları söyledi: “Biz bir 8 Mart’ta daha tüm bu sömürüye, eşitsizliğe, kadın kırımına karşı bilin ki 81 ilde sokaklardayız. Buradan muktedir bıyıklılar kulübünü çok açık ve net uyarıyorum: Sakın pandemiyi bahane edip de polisi kadınların üstüne saldırtmaya kalkmayın, sakın bir kez daha bizi tüm dünyaya rezil etmeyin, sakın lebalep AKP kongrelerinde gericilerin türlü eylemlerinde bulaşmayan bu meretin 8 Martta bulaşacağını iddia edip aklımızla alay etmeyin, sakın. Çünkü sokaklar bizim, geceler bizim, meydanlar bizim; yaşasın 8 Mart, yaşasın kız kardeşliğimiz.”