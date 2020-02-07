Pangolin nedir? Corona virüsünün ortaya çıktığı pangolin nasıl bir hayvan?

Pangolin, çoğunlukla uzak doğuda görülen pullu memeli bir hayvandır. Genellikle geceleri görülen bu hayvanlar, gündüzleri ise kazdıkları çukurlarda, ağaç ve kaya kovuklarında saklanırlar. Pangolinler”canlı çam kozalakları” olarak adlandırılırlar. Pangolin, baş, sırt, kuyruk ve bacakları kaplayan, birbirinin üstüne binen iri, kahverengi pullardan oluşuyor.

UZUN DİLİ VE PULLARIYLA BİLİNİYOR

Pangolin’in uzun ve yapışkan dokulu dili vardır. Genellikle termit, karınca, pupa, larva, yumurta kısacası yuvada ne varsa diliyle zorlanmadan toplayarak yer. Karınca ve termitlerin bünyelerinde bulunan asitlerinin zarar vermesini ise midesinin kalın kaslı çeperi sayesinde engeller. Nesli tükenmekte olan canlılar, kendilerini korumak için top haline geldikleri anda yakalanıp poşetlere koyuluyorlar ve vakumlanarak öldürülüyorlar.