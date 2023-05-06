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5 Mayıs 2023
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Pankartlar tepki çekmişti… Seçim Kurulu’ndan ‘Erdoğan ve Akar’ kararı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Tarihi Kayseri Kalesi surlarına geçtiğimiz günlerde AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye aracıyla Erdoğan ve  Hulusi Akar’ın seçim pankartının asıldığını SÖZCÜ gündeme getirmişti.

CHP PANKARTLARIN KALDIRILMASI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine CHP Kayseri Milletvekili Adayı Av. Niyazi Ünalmış, Melikgazi İlçe Seçim Kurulu’na Tarihi Kayseri Kalesi’ne asılan afişlerinin kaldırılması  yönünde başvuruda bulundu.

“HAKSIZ REKABET OLUŞTURUYOR”

CHP’li Ünalmış, Seçim Kurulu Başkanlığı’na verdiği dilekçede, pankartın kaldırılmasına ilişkin “Tarihi nitelikte olan Kayseri surlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı aynı zamanda AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar’ın görsellerini içeren pankartların asıldığını, pankartların tüm surları kaplamış olduğunu ve Kayseri’nin en kalabalık Meydanı’nda sergilendiğini, asılan pankartların haksız rekabet oluşturacak nitelikte olduğunu ve bu nedenle pankartların ivedilikle kaldırılması” ifadelerine yer verdi.

PANKARTLAR KALDIRILACAK

CHP’nin bu yöndeki başvurunun ardından kurul, söz konusu pankartların kaldırılması yönünde karar verdi. Kararda, şu ifadeler yer aldı:

*Başkanlığımız sorumluluk bölgesinde bulunan Kayseri Surlarına asılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bulunduğu pankartların oy çokluğu ile kaldırılmasına.

*Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Adayı Av. Niyazi Ünalmış’a, kararın, gereğinin ifası için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Melikgazi Belediye Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine oy çokluğuyla karar verildi.

İSTANBUL’DA DA KALDIRILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki tarihi sura asılan pankartı da CHP’nin tepki göstermesi üzerine kaldırılmıştı.

 

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