Pankartlı protesto: Uyan Erzurum, hırsız var!

AKP’li isimlerden Beştepe’deki danışmanlara ve bürokratlara uzanan rüşvet ağı iddialarının adı geçen AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’nu protesto için Erzurum’da “180 milyon dolar nerede? Çaldıklarınızın hesabını vereceksiniz. Uyan Erzurum hırsız var” pankartları asıldı.

Orhan BOZKURT

AKP’li isimlerden Beştepe’deki danışmanlara ve bürokratlara uzanan rüşvet ağı iddialarının adı geçen AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) önceki başkanı ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nu protesto için Zafer Partisi tarafından Erzurum’da üst ve alt geçitlere ,”180 milyon dolar nerede? Çaldıklarınızın hesabını vereceksiniz. Uyan Erzurum hırsız var” pankartları asıldı.

AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, boşanma aşamasında olduğu eşi THK Üniversitesi eski rektörü Prof.Dr. Ünsal Bam’dan 70 milyon tazminat talep etmiş, eşine 2 milyon 500 bin dolar verdiğini iddia etmişti. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yaptığı paylaşımlar sonrasında Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK) önceki Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den 12 milyon TL rüşvet istediğini öne sürmüştü. Peker, ayrrıca Ali Fuaat Taşkesenlioğlu’na ait evlerde 180 milyon doların olduğunu iddia etmişti.

“180 MİLYON DOLAR NEREDE? UYAN ERZURUM HIRSIZ VAR!”

Kamuoyu gündeminde de büyük yankı uyandıran rüşvet ağı iddiaları Erzurum’da bugün üst ve alt geçitlere asılan pankartlarla protesto edildi. Atatürk Üniversite Kavşağı’ndaki üst geçite, Azizizye Köprülü kavşağı ve Bosna Caddesi’ndeki Zafer Partisi İl Başkanlığı’nın bulunduğu binaya “180 milyon dolar nerede? Çaldıklarınızın hesabını vereceksiniz. Uyan Erzurum hırsız var” yazılı pankart asıldı.

Zafer Partisi Erzurum İl Başkanlığı tarafından asıldığı öğrenilen pankartları polis, geçitlerden indirirken il başkanlığı binasına asılan pankarta dokunmadı.

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