Papa’dan yapay zeka mesajı

IBM ve Microsoft’un yapay zekânın etik kurallarını belirlemeye yönelik oluşturdukları çalışma grubuna Papa Francesco da katıldı. Reuters’ta yer alan habere göre çalışma grubu aynı zamanda yüz tanıma teknolojisinin de etik sınırlarını belirleyecek.

Papa Francesco daha önce yaptığı açıklamalarda yapay zeka teknolojisi hakkında tereddütleri olduğunu açıklamış, bu teknolojinin sınırlarının daha iyi çizilmesi gerektiğini söylemişti.

Papa yayımladığı mesajında, “Seçilmiş birkaç kişinin bizim hakkımızda her şeyi bilmesi ve bu konuda bizim hiçbir şey yapamıyor olmamız kaygı verici” açıklamasında bulundu.

Vatikan, IBM ve Microsoft tarafından hazırlanan ortak bildiri metninde, “Teknolojide yeni kurallar şeffaflık ve etik sınırları da iyi olarak çizmeli, insan hakları özellikle yüz tanıma teknolojisi için tekrar düşünülmeli” ifadesi kullanıldı.

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