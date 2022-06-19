Para alırken varlar hesap verirken yoklar

Meclis’e hesap veren KİT’lerin yöneticilerinin büyük bölümü toplantılara katılmadı Muhalefet, “Binlerce lira maaş alıyorlar, yılda bir kez olsun Meclis’e gelmiyorlar” dedi.

Deniz AYHAN

TBMM KİT Komisyonu 10 Mayıs 2022’de başladığı denetimlerinde bugüne kadar aralarında BOTAŞ, ÇAYKUR, PTT, TİGEM, EMLAKBANK, TPAO, TEMSAN gibi kuruluşların da bulunduğu 21 KİT’in hesap ve faaliyetlerini inceledi. Komisyon toplantılarına 7-9 kişilik yönetim kurulu üyelerinden büyük bölümünün katılmadığı görüldü. PTT’de Yönetim Kurulu (YK) üyesi ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ‘Başka programım var’ diyerek mazeret bildirdi. TÜRKSAT toplantısına YK üyesi İbrahim Kalın katılmadı. TRT’nin 4 YK üyesi de aynı gün hastalandı. Eximbank ile Emlakbank yönetim kurulundan 8 üye Meclis’e gelmeyince toplantı ertelendi. KİT’lerde yönetim kurulu üyeleri toplantı başına 9 bin liradan başlayan ücret alıyor.

‘YANDAŞLARI DOLDURDULAR’

TBMM KİT Komisyonu üyesi CHP‘li Atila Sertel SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “KİT’lerin yönetim kurulları yandaşlarla dolduruldu. Hepsi ikinci, üçüncü maaşlarını KİT’lerden alıyor ama yılda bir kez olsun Meclis’e gelmiyorlar. Kimisi mazeret bile bildirmiyor, kimisi de tam denetim olacağı gün hastalanıyor. Para almaya gelince varlar, Meclis’e hesap vermeye gelince yoklar. TÜRKSAT gibi kuruluşların yönetim kurulu üyelerine yılda 2 milyon lira ödeniyor” dedi. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz da “KİT yönetimleri tam bir arpalık oldu. Güreşçi banka yönetiminde, belediye başkanı çay şirketinde, Emniyet Genel Müdürü PTT yönetiminde…” açıklaması yaptı.