Para At Terbiyesi Yarışları sona erdi

ANKARA (AA) – Para At Terbiyesi Yarışları İstanbul'da düzenlendi.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, KCC Bahçeşehir At Terbiyesi Ligi 2. ayak yarışlarının ilk gününde, seviye 5 kategorisinde Gazi Binbaşı Özgür Belen, "Harbiye" isimli atıyla birinci, "Karatay" isimli atıyla ikinci oldu.
Organizasyonun ikinci günündeki seviye 1 kategorisi yarışını ise "Game Over" isimli atıyla Alperen Alper birinci ve "Volkanım" isimli atıyla Canan Doğan ikinci sırada tamamladı.
Yarışmanın final müsabakaları 10-11 Temmuz'da gerçekleştirilecek.