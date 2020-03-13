Para atıcıların gözü altın madalyada

ANKARA (AA) – ABDULKADİR KARAKAYA – 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alan milli atıcılar, Türkiye'ye altın madalya getirmeyi hedefliyor.

Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) antrenmanları sürdüren milli takımda antrenör Kadri Akgün ile sporcular Korhan Yamaç, Çağla Baş ve Ayşegül Pehlivanlar AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Paralimpik oyunlarına sıkı bir şekilde hazırlandıklarını ve şu ana kadar 6 kota elde ettiklerini belirten antrenör Akgün, "Mayısın son haftasında Peru'da Para Atıcılık Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Ümidimiz oradan da iki veya üç kota alabilmek. Tokyo'ya 8-9 sporcu ile gideceğiz gibi görünüyor. Bir sporcu baraj puanı aştığında hem tüfekte hem tabancada yarışabiliyor. Bu şekilde olan sporcularımızla toplamda 12-13 branşta yarışmış olacağız." diye konuştu.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandıklarını anlatan Akgün, "Geçen olimpiyatı bir madalya ile kapattık. Olimpiyata giden bütün sporcuların altın madalya şansı vardır. Renkleri ne olur bilmiyorum ama Tokyo'dan madalya değil madalyalar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kendilerini de etkilediğini belirten Akgün, olimpiyatlara puan veren bazı turnuvaların iptal olduğunu söyledi.

Haziran ayında Slovenya'da düzenlenecek Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'na katılacaklarını ifade eden Akgün, "Bu şampiyona bizim için olimpiyat testi gibi olacak. Bütün sporcularımızı orada yarıştıracağız. Daha sonra iki aylık yoğun bir kamp dönemimiz olacak ve olimpiyatlara gideceğiz. İptal olan yarışmalar dışında şimdilik bir sıkıntımız yok." değerlendirmesini yaptı.

Para atıcılığın çok hassas bir branş olduğunu vurgulayan Akgün, sporcularla tek tek ilgilendiklerini kaydederek, "Dışarıdan 'atış yapıyorsun, vuruyorsun' gibi görünse de aslında zor. 10 metreden 60 tane maç atışı yapıyorsunuz. Deneme atışlarıyla birlikte bu sayı 100'ü buluyor, 1 saat 15 dakika sürüyor. Hepsini ortadan vurmak zorundasınız. Dışarıdan vurduğunuz zaman şansınız kalmıyor." dedi.

– "Bayrağımızı birincilik kürsüsünde dalgalandırmak istiyoruz"

Paralimpik oyunlarında Türkiye'yi beşinci kez temsil etmeye hazırlanan milli atıcı Korhan Yamaç, Tokyo'da birincilik hedeflediğini söyledi.

2004 Atina Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye ilk altın madalyayı getirdiğini ifade eden Yamaç, "Dünya ve Avrupa şampiyonaları dahil uluslararası yarışmalarda ülkeme 54 madalya kazandırdım. Tokyo'da da inşallah altın madalya hedefliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak bayrağımızı birincilik kürsüsünde dalgalandırmak istiyoruz." yorumunu yaptı.

– "Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Para Atıcılık Dünya Kupası'nda altın madalya kazanarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alan Çağla Baş da madalya beklediğini dile getirdi.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nın ilk olimpiyatı olduğunu ifade eden Baş, "Rio istediğim gibi geçmedi ancak orada büyük tecrübe kazandım. Tokyo'da her sporcu gibi ben de madalya bekliyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Elimden gelenin fazlasını yapacağım. Umarım altın madalya ile taçlandırırım." dedi.

– "Çok çalışarak, inanarak öz güvenle bu yolda yürüyeceğiz"

Geçen sene düzenlenen Dünya Para Atıcılık Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazanan milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar ise yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini ve günde 5-6 saat çalıştıklarını belirtti.

Tokyo'ya disiplinli bir şekilde hazırlandığını kaydeden Pehlivanlar, "Atıcılıkta hiçbir zaman favori yoktur. Çok çalışarak, inanarak öz güvenle bu yolda yürüyeceğiz. Tokyo'da beklentim orada İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı dalgalandırmak." diye konuştu.