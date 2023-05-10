Para için çocuk öldürdü! Fidyeci kapıcı tutuklandı

Mersin’de apartman görevlisi olarak çalıştığı sitede ikamet eden Suriye uyruklu ailenin 12 yaşındaki oğlu Khaled Hayanked’i kapattığı bodrumda 400 bin Avro fidye isteği gerçekleşmeyince boğarak öldüren Hasan Cingöz tutuklandı. Çevresinde tutarsız davranışlarıyla tanınan site görevlisi Hasan Cingöz’ün, suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

ANİDEN ORTADAN KAYBOLDU

Kan donduran olay, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesi’nde meydana geldi. Ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle göç ettikleri Mersin’de kuyumculuk yapan Suriyeli Halit Hayanked’in 12 yaşındaki oğlu Khaled Hayanked, pazartesi öğle saatlerinde sitenin bahçesinde oynarken aniden ortadan kayboldu. Aile fertlerinin çevrede yaptığı araştırmada bir ize rastlanmadı.

BAĞLADIĞI ÇOCUĞUN RESMİNİ BABASINA ATTI

Suriyeli ailenin çocuklarını arama çalışması sürerken, kuyumcu baba Halit Hayanked’i gizli bir numaradan telefonla arayan bir kişi, çocuklarının ellerinde olduğunu, 400 bin Avro fidye vermeleri durumunda serbest bırakacağını, polise haber vermesi durumunda ise öldüreceğini söyledi.

Gelen telefon üzerine aile büyük korku ve panik yaşanırken, gözü dönmüş kapıcı, sitenin bodrum katında alıkoyduğu çocuğun elleri ve ayakları bağlı olduğu halde bir fotoğrafını da inandırıcı olması için çekerek babasına attı.

HALIYA SARILI DURUMDA BULUNDU

Baba Halit Hayanked’in ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, sitenin giriş ve çıkışları ile bloklar arasındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme sonucunda çocuğun siteden ayrılmadığını saptandı. Polis, bunun üzerine arama çalışmasını site içinde yoğunlaştırdı.

Yapılan araştırma sonucunda, 3 bloklu sitenin A bloğunun bodrum katına girdiğinde, 12 yaşındaki gencin cesedi halının arasına sarılmış halde bulundu. Yapılan incelemede ve otopsi sonucunda boğularak öldürüldüğü belirlenen Khaled Hayanked’in cenazesi aile fertlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan apartman görevlisi Hasan Cingöz, yapılan sorgulamada suçunu itiraf etti.

Çevresinde dengesiz hareketleriyle bilinen apartman görevlisi Cingöz, çok borcu olduğunu ve rahat bir yaşam için kurduğu plan çerçevesinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan Cingöz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.