Para musluklarını açmak türbülansa davetiye olur

Ekonomistler, hükümetin yeni finansman kanalları ile 2017’den itibaren aralıklarla denenen kredi pompalanması politikasını yeniden devreye almasının sonuçlarının ağır olacağı konusunda uyarıyor.

MEHTAP ÖZCAN ERTÜRK

İktidarın, en geç 2023’de gerçekleşecek seçimler öncesinde avantaj yakalayabilmek adına yükselen enflasyona rağmen, ekonomik büyüme yönündeki ısrarcı eğilimi yeni bir türbülansa davetiye olarak yorumlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, büyümenin devamı için faiz indirimi ısrarını sürdürürken, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın dün Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli yeni mekanizmaları başlatacaklarını açıklaması; yeniden kredi genişlemesine bağlı bir büyüme planının devreye alınmış olabileceği endişesi yaratıyor.

REFAHI DÜŞÜRÜYOR

Londra merkezli BlueBay Asset Management stratejisti Timothy Ash, hükümetin KGF ve düşük faizli kredi genişlemesi ile sağlanan büyüme modelini, “Geçen sefer gözyaşlarıyla sona erdi, bu kez de sonucunun farklı olacağından emin değilim” sözleri ile eleştirdi. Ash, gönderdiği bilgi notunda, daha fazla kredinin, daha fazla ithalat talebi anlamına geldiğini bunun da daha geniş cari açık anlamına geleceğini vurgulayarak, “Bu da daha fazla döviz talebi, daha zayıf para birimi, daha fazla enflasyon anlamına gelir” dedi. Ash, “Erdoğan anketlerde geride kaldı, bu yüzden kredi musluklarını tekrar açın” yorumunu yaptı.

İktidarın ekonomiyi canlandırmak için ilk sarıldığı silahın kredi genişlemesi olduğunu, sonuçlarının ise maliyetli olduğunu belirten ekonomist Emrah Lafçı ise “İktidarın büyüme fetişizmi ekonominin kalıcı istikrarını ve refahını sekteye uğratıyor. Seçim dönemlerinde kredilerde görülen genişleme sonuçta toplumun refahını düşürüyor” dedi.

Son bir yıldır iktidarın kredi genişlemesine gitmediğini, yani kredileri tetikleyerek zoraki büyüme modeli uygulamadığını söyleyen Ekonomist Dr. Murat Kubilay ise, “Muhtemelen bunun yaratacağı döviz kuru atağının farkındalar. Kısacası, bu uygulama ile dış denge ve istihdamda sınırlı ilerleme sağlanabilir, fakat önceki kredi genişlemelerine benzer agresif bir denemeye dönüştürülürse yeniden finansal şoklar yaşanır” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, dün Kocaeli’nde iş dünyası ile buluşmasında KGF destekli 3 yeni mekanizmayı başlatacaklarını duyurdu. Pandeminin ekonomiler üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çeken Bakan Elvan, “Küresel emtia fiyatlarındaki artış girdi maliyetleri kanalıyla sanayicimizi doğrudan etkiliyor. Enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceği riskini göz ardı edemeyiz” dedi. Elvan, bu sene yüzde 8’in üstünde büyüme beklediklerini belirterek, “Bu yılın büyüme performansı açısından dikkat çekici bir diğer özellik yüksek büyüme oranını düşük bir cari açıkla gerçekleştirecek olmamızdır” diye konuştu.

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