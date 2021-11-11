Paralar eline sığmadı: 170 TL nerede, 996 TL nerede?

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “AKP iktidara geldiğinde 100 dolar 170 liraydı, şimdi 996 lira” diyerek ekonomik duruma tepki gösterdi.

Başak KAYA

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dolar kurundaki artışı para desteleri ve 100 dolar ile kıyasladı. Kağıt deste eline sığmayan Altay, ‘’AKP iktidara geldiğinde 100 dolar 170 liraydı, şimdi 996 lira” dedi. Altay TBMM’de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

BÖYLE MÜCADELE OLMAZ OLSUN

– Nereden nereye… AKP anlayışı 2003 başında yönetime geldi. O zaman 100 dolar 170 lira idi. 24 Haziran 2018’de 100 dolar 470 lira oldu. Sonra üç yıl daha geçti, eller cebimize girdi. 100 dolar 996 lira oldu. İşte getirdikleri Türkiye bu. ‘Verin kardeşinize yetkiyi enflasyonla faizle nasıl mücadele ediyor görün’ diyordu. Böyle mücadele olmaz olsun. Hiç mücadele etme eminim Türk parası yerde sürünmez.

ÇİFTÇİNİN ÖKÜZÜ HACİZDE

– 2021 başında 385 dolar olan asgari ücret, 291 dolara düştü. Bugünkü kurla 945 lira asgari ücretlinin cebinden çalındı. 945 liranın üzerine 2022 için en az yüzde 20 zam vermelisin. Vermezsen zalim olursun. Çiftçinin traktörü, öküzü hacizde. Esnaf komada. Emekli maaşlarını asgari ücretin altında, emekli aç ama 3-4 maaş alan avaneler var.

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