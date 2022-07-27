Paralı vatandaşlık sorusuna 6 ay sonra gelen tek cümlelik yanıt

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, İçişleri Bakanlığı’na bugüne dek kaç kişinin parayla vatandaşlık aldığını sordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 6 ay sonra gelen tek cümlelik yanıtta, “Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin iş ve işlemler, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre yapılmaktadır” ifadesi yer aldı.

Sibel GÜLERSÖYLER

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ne bir soru önergesi verdi.

Taşçıer, bugüne dek kaç kişinin para ile vatandaşlık aldığını da sorduğu, 6 soruluk önergesine ise tam 6 ay sonra bakanlık tarafından tek cümlelik bir yanıt geldi.

Taşçıer’in önergesinde Soylu’ya yönelttiği sorular şöyle:

* 18 Eylül 2018 tarihinden bu yana, en az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca tespit edilen kaç kişiye Türk vatandaşlığı verilmiştir?

* 18 Eylül 2018 tarihinden bu yana, en az 250.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca tespit edilen kaç kişiye Türk vatandaşlığı verilmiştir?

* 18 Eylül 2018 tarihinden bu yana, en az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda tespit edilen kaç kişiye Türk vatandaşlığı verilmiştir?

* 18 Eylül 2018 tarihinden bu yana, en az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca tespit edilen kaç kişiye Türk vatandaşlığı verilmiştir?

TEK TEK SORDU

* 18 Eylül 2018 tarihinden bu yana, en az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda tespit edilen kaç kişiye Türk vatandaşlığı verilmiştir?

* 18 Eylül 2018 tarihinden bu yana, en az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulu’nca tespit edilen kaç kişiye Türk vatandaşlığı verilmiştir?”

SOYLU, SADECE VATANDAŞLIK İŞLEMLERİNİN TABİ OLDUĞU YÖNETMELİĞİ PAYLAŞTI

Taşçıer’in bu 6 sorusuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile gelen tek cümlelik yanıtta ise şu ifadeler yer aldı:

“Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin iş ve işlemler, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre yapılmaktadır.”

“İKTİDARIN PARAYLA VATANDAŞLIK SATMASI BU MİLLETİ RAHATSIZ EDİYOR”

Taşçıer, bu yanıtı sosyal medya hesabından, “Recep Tayyip Erdoğan iktidarının parayla Türk vatandaşlığı satması bu milleti rahatsız ediyor. Milletin vekili olarak İçişleri Bakanlığı’na bugüne dek kaç kişinin parayla vatandaşlık aldığını sordum. Önergemi ve 6 ay sonra gelen cevabı (!) halkımızın takdirine bırakıyorum” notu ile paylaştı.

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